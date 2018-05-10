Россиянка Касаткина обыграла четвертую ракетку мира на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина одолела четвертую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, сообщает "Советский спорт"

Матч продлился 2 часа 30 минут и закончился со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу россиянки.

В 1/4 финала турнира Касаткина встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой, которая занимает десятую строчку в рейтинге WTA.

Теннис. Мадрид. 3-й кругДарья Касаткина (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3