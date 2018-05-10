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Касаткина обыграла четвертую ракетку мира
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Россиянка Касаткина обыграла четвертую ракетку мира на турнире в Мадриде 

Газета.Ru 10 мая 2018
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Дарья Касаткина одолела четвертую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, сообщает "Советский спорт".
Матч продлился 2 часа 30 минут и закончился со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу россиянки.
В 1/4 финала турнира Касаткина встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой, которая занимает десятую строчку в рейтинге WTA.
Теннис. Мадрид. 3-й кругДарья Касаткина (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3
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