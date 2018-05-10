Макарова и Веснина пробились в полуфинал в Мадриде

Макарова и Веснина пробились в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова Елена Веснина , посеянные на турнире в Мадриде (Испания) в парном разряде под первым номером, вышли в полуфинал, обыграв представительницу Польши Алицию Росольскую и американку Эбигейл Спирс со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), [10:4]. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут. Россиянки 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и не реализовали ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка. За выход в финал соревнований в столице Испании олимпийские чемпионки 2016 года поспорят с победительницами матча Йоханна Конта (Великобритания) / Чжан Шуай (Китай) — Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания, 7).