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Федерер возглавил рейтинг ATP
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Федерер возглавил рейтинг ATP 

BFM.RU 14 мая 2018
Фото: РИА Новости
На счету швейцарского теннисиста около 100 выигранных турниров
Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). На втором месте — испанец Рафаэль Надаль, следует из публикации обновленного списка ATP.
Федерер впервые возглавил рейтинг ATP в феврале 2004 года. На его счету 97 выигранных турниров. В первую пятерку обновленного рейтинга вошли также немец Александр Зверев, болгарский теннисист Григор Димитров и Марин Чилич из Хорватии.
В первую сотню рейтинга входят четыре россиянина — Андрей Рублев на 32-й позиции, Карен Хачанов — 36-я строчка, Даниил Медведев (50) и Евгений Донской (77).
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