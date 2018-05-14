Федерер возглавил рейтинг ATP 

На счету швейцарского теннисиста около 100 выигранных турниров
Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). На втором месте — испанец Рафаэль Надаль, следует из публикации обновленного списка ATP.
Федерер впервые возглавил рейтинг ATP в феврале 2004 года. На его счету 97 выигранных турниров. В первую пятерку обновленного рейтинга вошли также немец Александр Зверев, болгарский теннисист Григор Димитров и Марин Чилич из Хорватии.
В первую сотню рейтинга входят четыре россиянина — Андрей Рублев на 32-й позиции, Карен Хачанов — 36-я строчка, Даниил Медведев (50) и Евгений Донской (77).