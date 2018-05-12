Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Риме

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла американку Бернарду Перу в первом раунде квалификации турнира в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:5, сообщает "Советский спорт"

Поединок продолжался 2 часа 37 минут.

На счету 21-летней россиянки две подачи навылет, семь двойных ошибок, шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

В финале квалификации Вихлянцева встретится с белоруской Ариной Соболенко , которая обыграла американку Элисон Риске.

Ранее состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира в Риме у мужчин.