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Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Риме
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Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Риме 

Газета.Ru 12 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла американку Бернарду Перу в первом раунде квалификации турнира в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:5, сообщает "Советский спорт".
Поединок продолжался 2 часа 37 минут.
На счету 21-летней россиянки две подачи навылет, семь двойных ошибок, шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.
В финале квалификации Вихлянцева встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая обыграла американку Элисон Риске.
Ранее состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира в Риме у мужчин.
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