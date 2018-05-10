Ещё
Шарапова не смогла пробиться в 1/2 турнира WTA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Мадриде 

ТАСС 10 мая 2018
Фото: ТАСС
Россиянка Мария Шарапова со счетом 6:4, 2:6, 3:6 проиграла голландке Кики Бертенс в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде. Общий призовой фонд соревнований — $7,4 млн  Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
В полуфинале Бертенс, которая ранее обыграла датчанку Каролин Возняцки, посеянную на турнире под вторым номером, встретится с француженкой Каролин Гарсией (7-й номер посева).
Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является румынка Симона Халеп.
Шарапова побеждала на турнире в Мадриде в 2014 году, тогда в финале она обыграла Халеп (1:6, 6:2, 6:3). В 2013 году она дошла до финала, но уступила американке Серене Уильямс (1:6, 4:6).
Соревнования в столице Испании завершатся 13 мая.
ТАСС: последние новости
Теннисистка Шарапова считает, что ее карьера находится в стадии завершения Шарапова переместилась на 27 позиций вверх в чемпионской гонке WTA Шарапова вошла в сотню самых популярных спортсменов по версии ESPN
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России5
Мутко может распрощаться со спортом навсегда11
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение