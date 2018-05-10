Шарапова не смогла пробиться в 1/2 турнира WTA

Шарапова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова со счетом 6:4, 2:6, 3:6 проиграла голландке Кики Бертенс в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде. Общий призовой фонд соревнований — $7,4 млн Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

В полуфинале Бертенс, которая ранее обыграла датчанку Каролин Возняцки , посеянную на турнире под вторым номером, встретится с француженкой Каролин Гарсией (7-й номер посева).

Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является румынка Симона Халеп.

Шарапова побеждала на турнире в Мадриде в 2014 году, тогда в финале она обыграла Халеп (1:6, 6:2, 6:3). В 2013 году она дошла до финала, но уступила американке Серене Уильямс (1:6, 4:6).

Соревнования в столице Испании завершатся 13 мая.