Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет со Свитолиной

Российская теннисистка Дарья Касаткина (14) вышла в третий круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу США Даниэль Коллинз (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Уроженка Тольятти 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка. За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Касаткина поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной, посеянной под четвёртым номером.