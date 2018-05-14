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Медведев проиграл Хасе
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Медведев проиграл Хасе в первом круге «Мастерса» в Риме 

Чемпионат.com 14 мая 2018
Фото: РИА Новости
Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме. 22-летний уроженец Москвы в стартовом раунде уступил голландцу Робину Хасе со счётом 6:4, 4:6, 1:6.
Матч длился 1 час 44 минуты. На счету Медведева, занимающего 50-ю строчку в мировом рейтинге, 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 упущенных брейк-пойнта. Голландец выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и 7 раз взял чужую подачу.
Во втором круге Хасе, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Томаш Бердых (Чехия, 15).
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