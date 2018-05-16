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Чилич обыграл в трёх сетах Харрисона во втором круге турнира в Риме
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Чилич обыграл в трёх сетах Харрисона во втором круге турнира в Риме 

Чемпионат.com 16 мая 2018
Фото: zimbio.com
Хорватский теннисист Марин Чилич (4) вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв в трёх сетах американца Райана Харрисона — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:1).
Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Пятая ракетка мира выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Харрисона 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
В третьем круге соревнований в столице Италии Чилич встретится с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина, 14) — Бенуа Пэр (Франция).
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