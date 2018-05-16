Чилич обыграл в трёх сетах Харрисона во втором круге турнира в Риме

Фото: zimbio.com

Хорватский теннисист Марин Чилич (4) вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв в трёх сетах американца Райана Харрисона — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:1). Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Пятая ракетка мира выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Харрисона 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт. В третьем круге соревнований в столице Италии Чилич встретится с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина, 14) — Бенуа Пэр (Франция).