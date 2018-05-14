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Винчи проиграла Крунич и завершила карьеру
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Винчи проиграла Крунич и завершила карьеру 

Спорт-Экспресс 14 мая 2018
Фото: globallookpress.com
Итальянка Роберта Винчи проиграла в первом круге турнира в Риме Александре Крунич — 2:6, 6:0, 6:3. Этот матч был прощальным в карьере 35-летней итальянки. О том, что она завершит карьеру на турнире в Риме теннисистка сообщила еще в ноябре. " Мой последний матч будет как вечеринка. Вы все приглашены. Рим, 2018", — написала она тогда в Твиттере. На прощальный матч финалистки US Open-2015 собрался полный стадион.
— С завтрашнего дня я в отпуске! — сказала Винчи по завершении встречи.
В своей карьере Винчи завоевала 10 титулов в одиночном разряде и 25 — в парном, в том числе на всех четырех турнирах "Большого шлема" (Roland Garros-2012, US Open-2012, Australian Open-2013 и 2014, US Open-2014 — все с Сарой Эррани). В одиночном разряде итальянка дошла до финала Открытого чемпионата США-2015, где уступила соотечественнице Флавии Пеннетте.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Крунич (Сербия, LL) — Роберта Винчи (Италия, WC) — 2:6, 6:0, 6:3
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