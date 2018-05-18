«На одном дыхании»: World Class и «Русфонд» устроят благотворительный забег

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве 2 июня пройдет полумарафон «На одном дыхании».

Забег состоится в рамках XVIII Летних игр World Class, которые приурочены к 25-летию российской фитнес-сети.

В полумарафоне, как ожидается, примут участие более 1,5 тысячи человек. Самым стойким предстоит преодолеть 21,1 километра, десять километров — любителям средних дистанций. Для юных бегунов будет организован детский кросс на 500 и 1000 метров.

Участниками забега могут стать все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте https://run.championat.com/. Стоимость участия — 500 рублей.

Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Русфонд» на лечение Саше Истомину с врожденным пороком сердца. Мальчику требуется операция стоимостью 265 825 рублей.

Сами Игры пройдут с 2 по 12 июня.

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