Гоффен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме на отказе дель Потро

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (5) не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме, уступив бельгийцу Давиду Гоффену (9). Аргентинец отказался от продолжения борьбы при счёте 2:6, 5:4.

К тому моменту теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. 6-я ракетка мира выполнил 6 подач навылет, избежал двойных ошибок и упустил 6 брейк-пойнтов. На счету Гоффена 6 эйсов, 4 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.