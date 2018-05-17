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Гоффен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме на отказе дель Потро
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Гоффен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме на отказе дель Потро 

Чемпионат.com 17 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (5) не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме, уступив бельгийцу Давиду Гоффену (9). Аргентинец отказался от продолжения борьбы при счёте 2:6, 5:4.
К тому моменту теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. 6-я ракетка мира выполнил 6 подач навылет, избежал двойных ошибок и упустил 6 брейк-пойнтов. На счету Гоффена 6 эйсов, 4 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале Гоффен встретится с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) — Александр Зверев (Германия, 2).
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