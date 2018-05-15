Бельгиец Давид Гоффен стал первым участником третьего круга «Мастерса» в Риме. Во вторник он переиграл хозяина турнира Марко Чеккинато — 5:7, 6:2, 6:2. Стефанос Циципас, чей соперник Борна Чорич отказался от продолжения борьбы, уступая 1:4, вышел на Хуана Мартина Дель Потро, Дамир Джумхур — на Рафаэля Надаля, а Николоз Басилашвили — на Новака Джоковича.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Диего Шварцман (Аргентина, 14) — Николас Харри (Чили, Q) — 6:4, 6:1 Лукас Пуйе (Франция, 16) — Андреас Сеппи (Италия, WC) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:3)
Денис Шаповалов (Канада) — Томаш Бердых (Чехия, 15) — 1:6, 6:3, 7:6 (7:5)
Стефанос Циципас (Греция, Q) — Борна Чорич (Хорватия) — 4:1, отказ
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:3, 6:1 Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Филиппо Бальди (Италия, Q) — 6:4, 4:6, 6:4 Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Марко Чеккинато (Италия, WC) — 5:7, 6:2, 6:2