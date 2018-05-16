Сегодня, 16 мая, в Лионе, на стадионе «Стад де Люмьер», состоится финальный матч Лиги Европы сезона-2017/18 «Марсель» — «Атлетико» Мадрид. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Атлетико».
Ранее команды встречались друг с другом дважды. Один раз победу одержал «Атлетико», ещё однажды команды сыграли вничью.
Матч рассудит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Его ассистентами станут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Шимон Марциняк.
В полуфинале турнира «Марсель» встречался с командой «Ред Булл Зальцбург», по сумме двух матчей победив 3:2. «Атлетико» в полуфинале превзошёл «Арсенал»: первый матч команды завершили со счётом 1:1, во втором мадридцы выиграли 1:0.