«Марсель» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 16 мая, в Лионе, на стадионе «Стад де Люмьер», состоится финальный матч Лиги Европы сезона-2017/18 «Марсель» — «Атлетико» Мадрид. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Атлетико».

Ранее команды встречались друг с другом дважды. Один раз победу одержал «Атлетико», ещё однажды команды сыграли вничью.

В полуфинале турнира «Марсель» встречался с командой «Ред Булл Зальцбург», по сумме двух матчей победив 3:2. «Атлетико» в полуфинале превзошёл «Арсенал»: первый матч команды завершили со счётом 1:1, во втором мадридцы выиграли 1:0.