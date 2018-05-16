Халеп стартовала на турнире в Риме с разгромной победы над Осакой

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в третий круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Халеп поспорит с победительницей матча Донна Векич (Хорватия, Q) — Мэдисон Кис (США, 13).