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Рафаэль Надаль — Дамир Джумхур. Прогноз Михаила Самохина
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Рафаэль Надаль — Дамир Джумхур. Прогноз Михаила Самохина 

SovSport.Ru 16 мая 2018
Фото: SovSport.Ru
Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Рафаэль Надаль — Дамир Джумхур, который состоится в рамках теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.
Матч о мотивационной составляющей. Рафа не защитил титул в Мадриде. В полуфинале его огорошил темпом Тим, после чего сам уступил Звереву в двух сетах. Концовка недели выдалась что надо, а интрига плавно перешла на итальянские корты в Риме. Дело в том, что здесь уже Тиму защищать полуфинал, а Надаль будет этому помехой. Я уверен в его сверхнастрое. Если сегодня Фоньини не пройдет дальше, то ситуация прошлого года повторится, но только уже Надаль в четвертьфинале не уступит. Если мы наблюдали спад за 50 кряду выигранных сетов, то сейчас у него предостаточно времени, чтобы восстановиться, и первый соперник как нельзя прост.
У Джумхура нет мощных ударов. С Вердаско много бегал и даже слишком. Фернандо отстоял матч, по полной проигрывая в движении и физике. Корты здесь изрядно пролитые дождем, а значит, без силы в ударах тут делать нечего. Считаю, что Надаль будет практиковаться в технике и матч затягивать не станет. Увидим излюбленный счет в сете 6:2, 6:1 или 6:0, а это отличный посыл ко взятию форы.
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