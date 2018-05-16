Спортсменки из школы «Сокол» поучаствовали в турнире по футболу во Франции

Команда учениц Спортивной школы олимпийского резерва №27 «Сокол» заняла шестое место в 44-м Международном женском турнире по футболу во Франции. Девушки вернулись 15 мая.

— Команды-соперницы были очень сильные. На турнире выступали девушки из футбольных академий Франции, по качеству ведения игры они обгоняют наших спортсменок «на две головы». Но девочки вернулись мотивированными на успех. Они уже готовы выходить тренироваться, чтобы подтянуть свой уровень. Мы довольны результатом футболисток, — рассказала Анна Астапенко, тренер женских команд СШОР № 27 «Сокол».

Отметим, что девушки впервые приняли участие в международном спортивном турнире.