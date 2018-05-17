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Шарапова порадовалась уровню своей игры
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Шарапова удовлетворена уровнем своей нынешней игры 

Газета.Ru 17 мая 2018
Фото: Reuters
Россиянка Мария Шарапова рассказала о своей сопернице в четвертьфинале турнира в Риме австралийке Дарье Гавриловой. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Что касается матча с Гавриловой, то мы уже давно не встречались. Но я знаю чего ожидать», — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.
Спортсменка также рассказала о том, что довольно нынешним уровнем своей игры.
«Я довольна теннисом, который демонстрирую в матчах с разными соперницами. Этот тип тенниса меня удовлетворяет. Думаю, это самое главное.
Я всегда была теннисисткой, которая хотела говорить своими действиями. Это важнее всего, в частности в карьере и спорте, для меня. Приятно, что сейчас я стала играть лучше», — добавила она.
Ранее Шарапова прокомментировала победу над представительницей Словакии Доминикой Цибулковой во втором круге турнира в Риме.
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