Шарапова порадовалась уровню своей игры

Шарапова удовлетворена уровнем своей нынешней игры

«Что касается матча с Гавриловой, то мы уже давно не встречались. Но я знаю чего ожидать», — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.

Спортсменка также рассказала о том, что довольно нынешним уровнем своей игры.

«Я довольна теннисом, который демонстрирую в матчах с разными соперницами. Этот тип тенниса меня удовлетворяет. Думаю, это самое главное.

Я всегда была теннисисткой, которая хотела говорить своими действиями. Это важнее всего, в частности в карьере и спорте, для меня. Приятно, что сейчас я стала играть лучше», — добавила она.

Ранее Шарапова прокомментировала победу над представительницей Словакии Доминикой Цибулковой во втором круге турнира в Риме.