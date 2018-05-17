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Радваньска снялась с «Ролан Гаррос», она пропустит первый ТБШ с 2006 года
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Радваньска снялась с «Ролан Гаррос», она пропустит первый ТБШ с 2006 года 

Чемпионат.com 17 мая 2018
Польская теннисистка Агнешка Радваньска пропустит «Ролан Гаррос» из-за повреждения спины, сообщает пресс-служба соревнований.
29-летняя уроженка Кракова не сыграет на турнире «Большого шлема» впервые с 2006 года — тогда она дебютировала на Уимблдоне. Агнешка прервала свою впечатляющую серию выступлений на 47 кряду мэйджорах. Ожидается, что Радваньска вернётся на корт в середине июня во время турнира на Мальорке.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» пройдёт в столице Франции с 22 мая по 9 июня.
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