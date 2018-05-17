Ещё
Теннисистки Веснина и Макарова не сыграют вместе на Roland Garros
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теннисистки Веснина и Макарова не сыграют вместе на Roland Garros 

ТАСС 17 мая 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 17 мая. Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова не сыграют вместе в парном разряде Roland Garros, второго в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщается в Twitter Женской теннисной ассоциации (WTA).
На Открытом чемпионате Франции Веснина сыграет в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко, в то время как Макарова будет играть вместе с соотечественницей Анной Калинской. Ранее Макарова и Веснина отказались от участия в турнире категории Premier 5, который проходит в эти дни в Риме, из-за вирусной инфекции, которой заразилась Макарова.
"Я была немного удивлена, когда она [Веснина] попросила меня сыграть вместе. Но я была удивлена в хорошем смысле, потому что если она предложила, значит, она считает меня хорошим игроком в парном разряде", — сказала 20-летняя Остапенко.
Макарова и Веснина выступают в паре с 2012 года. В их активе три победы на турнирах Большого шлема — Открытом чемпионате Франции (2013 год), Открытом чемпионате США (2014) и Уимблдоне (2017), в 2016 году они выиграли Итоговый турнир WTA и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, на турнирах WTA пара побеждала 12 раз.
В нынешнем сезоне Веснина и Макарова трижды играли в финальных матчах турниров WTA в парном разряде: на Открытом чемпионате Австралии они уступили венгерке Тимее Бабош и француженке Кристине Младенович (4:6, 3:6), на турнире в Индиан-Уэллсе — китаянке Се Шувэй и чешке Барбаре Стрыцовой (4:6, 4:6), на соревнованиях в Мадриде россиянки одержали первую в сезоне победу, в финале обыграв Бабош и Младенович (6:2, 4:6, 10:8).
Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 мая по 10 июня. Призовой фонд турнира составит €39,2 млн
ТАСС: последние новости
Шарапова переместилась на 27 позиций вверх в чемпионской гонке WTA Шарапова вошла в сотню самых популярных спортсменов по версии ESPN Шарапова сыграет с победителем квалификации в первом круге Открытого чемпионата Франции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок7
ФИФА решила проверить всю сборную России8
Наконец-то Россия во всём призналась?80
Мутко может распрощаться со спортом навсегда16
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием182
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение