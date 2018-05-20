Мария Шарапова: я неплохо билась против Халеп

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала полуфинальный поединок теннисного турнира в Риме, в котором она проиграла румынке Симоне Халеп и не смогла пробиться в финал соревнования.

"Матчи против Симоны всегда получаются энергозатратными, и я думаю, что мне не хватило сил на этот матч, — признается россиянка, слова которой приводит Чемпионат.Com со ссылкой на WTA Tennis. — Мне кажется, что я неплохо играла в первом сете, но у меня были проблемы с подачей — ударам не хватало силы, а во втором и третьем сетах стала подводить еще и точность".

"Конечно, мы с Халеп накануне этой игры провели разное количество времени на кортах, но когда выходишь на матч, то это уже не столь важно. Ты лишь пытаешься играть и мне кажется, что я неплохо билась. Из этой недели я точно могу извлечь немало позитивных моментов".

Напомним, что в полуфинале россиянка уступила в трех сетах — 6:4, 1:6, 4:6.