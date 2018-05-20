Ещё
Мария Шарапова: я неплохо билась против Халеп
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мария Шарапова: я неплохо билась против Халеп 

Вести.Ru 20 мая 2018
Фото: Вести.Ru
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала полуфинальный поединок теннисного турнира в Риме, в котором она проиграла румынке Симоне Халеп и не смогла пробиться в финал соревнования.
"Матчи против Симоны всегда получаются энергозатратными, и я думаю, что мне не хватило сил на этот матч, — признается россиянка, слова которой приводит Чемпионат.Com со ссылкой на WTA Tennis. — Мне кажется, что я неплохо играла в первом сете, но у меня были проблемы с подачей — ударам не хватало силы, а во втором и третьем сетах стала подводить еще и точность".
"Конечно, мы с Халеп накануне этой игры провели разное количество времени на кортах, но когда выходишь на матч, то это уже не столь важно. Ты лишь пытаешься играть и мне кажется, что я неплохо билась. Из этой недели я точно могу извлечь немало позитивных моментов".
Напомним, что в полуфинале россиянка уступила в трех сетах — 6:4, 1:6, 4:6.
Вести.Ru: последние новости
Павлюченкова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге Шарапова вернулась в тридцатку лучших теннисисток мира Россиянки Родина и Кудерметова с побед начали квалификацию Rolland Garros
Комментарии  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок6
ФИФА решила проверить всю сборную России8
Наконец-то Россия во всём призналась?80
Мутко может распрощаться со спортом навсегда16
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием182
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение