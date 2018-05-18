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Мельникова победила Солер-Эспиносу на старте квалификации турнира в Страсбурге
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Мельникова победила Солер-Эспиносу на старте квалификации турнира в Страсбурге 

Чемпионат.com 18 мая 2018
Российская теннисистка Марина Мельникова вышла во второй раунд квалификации турнира в Страсбурге (Франция). На старте отборочных соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Испании Сильвию Солер-Эспиносу (3) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Марина совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
Следующей соперницей Мельниковой будет представительница Украины Анна Познихиренко (11).
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