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Рыбакина стартовала с победы на турнире в Страсбурге
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Рыбакина стартовала с победы на турнире в Страсбурге 

Чемпионат.com 20 мая 2018
Фото: tennisnow.ru
Россиянка Елена Рыбакина (LL) вышла во второй круг на турнире категории International в Страсбурге (Франция). В стартовом матче она обыграла представительницу Венесуэлы Андреа Гамис (LD) со счётом 6:3, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. Рыбакина выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. Её соперница обошлась без эйсов и двойных ошибок, она упустила 3 брейк-пойнта.
Во втором круге Рыбакина, занимающая 221-е место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, посеянной под четвёртым номером.
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