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Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Страсбурге
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Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Страсбурге 

Спорт-Экспресс 20 мая 2018
Фото: РИА Новости
Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Страсбурге обыграла хорватку Терезу Мрдежу со счетом 6:3, 7:6 (7:4). В следующем раунде она встретится с победительницей в паре Анастасия Павлюченкова (Россия) — Татьяна Мария (Германия).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) — Тереза Мрдежа (Хорватия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)
Ван Цян (Китай) — Камилла Розателло (Италия, Q) — 3:6, 6:1, 6:4
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