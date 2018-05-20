Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Страсбурге 

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Страсбурге обыграла хорватку Терезу Мрдежу со счетом 6:3, 7:6 (7:4). В следующем раунде она встретится с победительницей в паре Анастасия Павлюченкова (Россия) — Татьяна Мария (Германия).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) — Тереза Мрдежа (Хорватия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)
Ван Цян (Китай) — Камилла Розателло (Италия, Q) — 3:6, 6:1, 6:4