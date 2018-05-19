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Надаль недоволен вешалками для полотенец на матчах
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Надаль недоволен вешалками для полотенец на матчах 

Газета.Ru 19 мая 2018
Фото: Reuters
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о вешалках для полотенец на матчах, сообщает "Советский спорт".
"Иногда люди в нашем спорте занимаются ерундой. Это не улучшает теннис. Болбои же для чего-то нужны", — цитирует Надаля The Times.
Теннисист добавил, что понимает необходимость появления нововведений.
"Однако не думаю, что такая новинка будет полезна и окажет влияние на игру. Они хотят сократить время между розыгрышами, но мы должны ходить в глубину корта за полотенцем? В этом нет смысла", — отметил Надаль.
Ранее сообщалось, что румынская теннисистка Симона Халеп гарантировала себе первый номер посева на "Ролан Гаррос".
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