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Шарапова прокомментировала выход в полуфинал в Риме
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Шарапова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Риме 

Газета.Ru 18 мая 2018
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира WTA в Риме, сообщает "Советский спорт".
"В этом матче было все: адреналин, невероятная поддержка болельщиков, потрясающий теннис, множество взлетов и падений. Здорово вернуться на такой уровень.
Мои поклонники сохраняли лояльность на протяжении многих лет, и для меня приятно продемонстрировать игру такого качества у них на глазах", — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.
Ранее сообщалось, что Шарапова впервые в сезоне обыграла соперницу из числа десяти лучших в мире.
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