Шарапова прокомментировала выход в полуфинал в Риме

Шарапова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Риме

"В этом матче было все: адреналин, невероятная поддержка болельщиков, потрясающий теннис, множество взлетов и падений. Здорово вернуться на такой уровень.

Мои поклонники сохраняли лояльность на протяжении многих лет, и для меня приятно продемонстрировать игру такого качества у них на глазах", — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

Ранее сообщалось, что Шарапова впервые в сезоне обыграла соперницу из числа десяти лучших в мире.