Шарапова поднялась на 29-е место в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова поднялась с 40-го места на 29-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира в Риме, где уступила первой ракетке мира румынке Симоне Халеп.

Рейтинг WTA от 21 мая:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7270 очков

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6010

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5382

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5335

10 (10). Слоан Стивенс (США) — 4164…

29 (40). Мария Шарапова (Россия) — 1513…