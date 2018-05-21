Шарапова поднялась на 29-е место в рейтинге WTA 

Россиянка Мария Шарапова поднялась с 40-го места на 29-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира в Риме, где уступила первой ракетке мира румынке Симоне Халеп.
В топ-10 рейтинга произошло одно изменение: латвийка Елена Остапенко потеснила с пятой позиции Каролину Плишкову из Чехии.
Рейтинг WTA от 21 мая:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7270 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6935
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6010
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5505
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5382
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5335
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 5170
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4201
10 (10). Слоан Стивенс (США) — 4164…
14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2825…
29 (40). Мария Шарапова (Россия) — 1513…
31 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1416…
35 (31). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…
42 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1193…
43 (44). Елена Веснина (Россия) — 1180…
81 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) — 770.