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Тарпищев: Шараповой не хватило психологической надёжности
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Тарпищев: Шараповой не хватило психологической надёжности 

Чемпионат.com 19 мая 2018
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал факторы, ставшие причиной поражения россиянки Марии Шараповой в полуфинале турнира в Риме от румынки Симоны Халеп (6:4, 1:6. 4:6). Как подчеркнул Тарпищев, у Шараповой были шансы обыграть первую ракетку мира.
«Конечно, Маша могла победить Халеп. Не хватило психологической надёжности. Но она только подходит к форме. В плане подготовки к «Ролан Гарросу» это хороший результат. Но ничего от неё не надо ждать. Она должно спокойно готовиться, играть в своё удовольствие. Рано ещё ждать результатов. Должно пройти минимум три месяца. Нервная система должна начать нормально работать. То, как она сегодня подавала, это не очень хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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