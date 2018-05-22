Согласно котировкам, Рыбакина проиграет Бузэрнеску на турнире в Страсбурге

Россиянка Елена Рыбакина вышла во второй круг на турнире категории International в Страсбурге (Франция), обыграв представительницу Венесуэлы Андреа Гамис (LD) со счётом 6:3, 6:1. Во втором круге Рыбакина 22 мая встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Согласно котировкам, у россиянки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Рыбакиной оценивается коэффициентом 4.10, победа с форой «+4,5» гейма — 1.95. Если Бузэрнеску сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.22. На то, что она сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.75. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 3.00.