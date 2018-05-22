Ещё
Согласно котировкам, Рыбакина проиграет Бузэрнеску на турнире в Страсбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Согласно котировкам, Рыбакина проиграет Бузэрнеску на турнире в Страсбурге 

Чемпионат.com 22 мая 2018
Россиянка Елена Рыбакина вышла во второй круг на турнире категории International в Страсбурге (Франция), обыграв представительницу Венесуэлы Андреа Гамис (LD) со счётом 6:3, 6:1. Во втором круге Рыбакина 22 мая встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.
Согласно котировкам, у россиянки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Рыбакиной оценивается коэффициентом 4.10, победа с форой «+4,5» гейма — 1.95. Если Бузэрнеску сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.22. На то, что она сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.75. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 3.00.
Чемпионат.com: последние новости
Сок и Кирьос стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде 37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос» Габашвили вышел в четвертьфинал челленджера в Великобритании
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок6
ФИФА решила проверить всю сборную России8
Наконец-то Россия во всём призналась?80
Мутко может распрощаться со спортом навсегда15
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием182
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение