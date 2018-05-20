Надаль стал победителем теннисного турнира в Риме

В финале первому сеянному Надалю противостоял второй сеянный — Александр Зверев из Германии. Надаль одержал победу со счетом 6:1, 1:6, 6:3 за два часа шесть минут.

Испанец не подал ни одной подачи на вылет, совершил одну двойную ошибку и выиграл пять брейк-поинтов из шести.