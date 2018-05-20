Надаль стал победителем теннисного турнира в Риме 

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира категории "Мастерс 1000" в Риме, сообщает "Советский спорт".
В финале первому сеянному Надалю противостоял второй сеянный — Александр Зверев из Германии. Надаль одержал победу со счетом 6:1, 1:6, 6:3 за два часа шесть минут.
Испанец не подал ни одной подачи на вылет, совершил одну двойную ошибку и выиграл пять брейк-поинтов из шести.
Теннис. Рим (Италия). Мужчины. ФиналНадаль (Испания) — Зверев (Германия) — 6:1; 1:6, 6:3 Ранее российская теннисистка Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Страсбурге.