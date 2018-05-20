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«Авеш» завоевал первый трофей в истории, обыграв в финале Кубка Португалии «Спортинг»
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«Авеш» завоевал первый трофей в истории, обыграв в финале Кубка Португалии «Спортинг» 

Спорт-Экспресс 20 мая 2018
Фото: Soccer News
«Авеш» выиграл Кубок Португалии. В финальном матче клуб взял верх над «Спортингом» благодаря дублю Алешандре Гедеша.
Для «Авеша» это первый трофей за 88-летнюю историю. Он напрямую попадает в групповой турнир Лиги Европы. «Спортинг» и «Брага», занявшие третье и четвертое место в чемпионате Португалии, сыграют в отборочном турнире еврокубка. Чемпион страны «Порту» попал в групповой турнир Лиги чемпионов, а ставшая второй «Бенфика» — в квалификацию.
Кубок Португалии
Финал
"Авеш" — «Спортинг» — 2:1 (1:0)
Голы: Гедеш, 16 (1:0). Гедеш, 72 (2:0). Монтеро, 85 (2:1).
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