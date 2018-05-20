«Авеш» завоевал первый трофей в истории, обыграв в финале Кубка Португалии «Спортинг»

«Авеш» выиграл Кубок Португалии. В финальном матче клуб взял верх над «Спортингом» благодаря дублю Алешандре Гедеша

Для «Авеша» это первый трофей за 88-летнюю историю. Он напрямую попадает в групповой турнир Лиги Европы. «Спортинг» и «Брага», занявшие третье и четвертое место в чемпионате Португалии, сыграют в отборочном турнире еврокубка. Чемпион страны «Порту» попал в групповой турнир Лиги чемпионов, а ставшая второй «Бенфика» — в квалификацию.

Кубок Португалии

Финал

"Авеш" — «Спортинг» — 2:1 (1:0)

Голы: Гедеш, 16 (1:0). Гедеш, 72 (2:0). Монтеро, 85 (2:1).