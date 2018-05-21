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Борцовский турнир памяти Сураката Асиятилова официально пройдет в статусе международного
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Борцовский турнир памяти Сураката Асиятилова официально пройдет в статусе международного 

Mirmol.ru 21 мая 2018
Фото: Mirmol.ru
Борцовский турнир памяти Сураката Асиятилова официально пройдет в статусе международного1-3 июня в Каспийске пройдет международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров памяти видного государственного и общественного деятеля Сураката Асиятилова.
За пятилетнюю историю, в этом году турнир официально принял статус международного и станет для участников отбором на первенство мира.
Примет соревнования каспийский дворец спорта и молодежи имени Али Алиева. Борцы будут состязаться в 10 весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 82, 77, 87, 97 и 130 кг.
На турнир заявились участники из регионов России, а также Азербайджана, Узбекистана, Армении и Грузии.
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