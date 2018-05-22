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Ван Цян одолела Коллинз и может сыграть с Барти на турнире в Страсбурге
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Ван Цян одолела Коллинз и может сыграть с Барти на турнире в Страсбурге 

Чемпионат.com 22 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Китайская теннисистка Ван Цян пробилась в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция), в трёх партиях обыграв представительницу США Даниэль Коллинз (7) со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Китаянка 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в полуфинал соревнований Ван Цян поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, 1) — Полин Пармантье (Франция).
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