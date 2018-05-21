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Серена Уильямс «уничтожила» гостей королевской свадьбы
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Серена Уильямс «уничтожила» гостей королевской свадьбы 

Lenta.ru 21 мая 2018
Американская теннисистка Серена Уильямс «уничтожила» гостей свадьбы британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл в бир-понг. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
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«Серена Уильямс играла в бир-ротив казахстанской теннисистки Зарины Дияс после 13-месячного перерыва, связанного с рождепонг, словно это теннис. Всем было весело, были даже фейерверки», — сообщил изданию один из посетителей вечеринки.
Бир-понг — алкогольная игра, распространенная в США. Целью игры является попадание мячом от пинг-понга в стакан с пивом на стороне соперника. При попадании соперник обязан употребить содержимое стакана.
9 марта Уильямс вернулась в теннис. Спортсменка вышла на корт турнира в Индиан-Уэллсе пнием ребенка.
Американка является 23-кратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. 36-летняя теннисистка четырежды побеждала на Олимпиаде.
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