Серена Уильямс «уничтожила» гостей королевской свадьбы

Американская теннисистка Серена Уильямс «уничтожила» гостей свадьбы британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл в бир-понг. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

«Серена Уильямс играла в бир-ротив казахстанской теннисистки Зарины Дияс после 13-месячного перерыва, связанного с рождепонг, словно это теннис. Всем было весело, были даже фейерверки», — сообщил изданию один из посетителей вечеринки.

Бир-понг — алкогольная игра, распространенная в США. Целью игры является попадание мячом от пинг-понга в стакан с пивом на стороне соперника. При попадании соперник обязан употребить содержимое стакана.

9 марта Уильямс вернулась в теннис. Спортсменка вышла на корт турнира в Индиан-Уэллсе пнием ребенка.

Американка является 23-кратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. 36-летняя теннисистка четырежды побеждала на Олимпиаде.