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Дзаламидзе не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге в парном разряде
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Дзаламидзе не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге в парном разряде 

Чемпионат.com 21 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и представительница Аргентины Мария Иригойен не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция) в парном разряде. На старте соревнований они уступили украинке Надежде Киченок и австралийке Анастасии Родионовой, посеянным под третьим номером, со счётом 6:7 (5:7), 6:3, [0:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
За выход в полуфинал Киченок и Родионова поспорят с победительницами матча Жаклин Кристиан (Румыния)/Софья Кенин (США) — Река-Луца Яни (Венгрия)/Тереза Мрдежа (Хорватия).
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