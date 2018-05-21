Тренер Шараповой рассказал о главной цели теннисистки после возвращения на корт

«Она — невероятный человек, с которым очень здорово работать. Мы очень хорошо ладим, мы работали вместе, когда она была первой и второй ракеткой мира. Я рад, что теперь мы снова сотрудничаем. Цель — выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Хогстедта Tennis World USA.

Специалист отметил, что целью является не только успешное выступление на « Ролан Гаррос », но и на Уимблдоне, а также открытом чемпионате США по теннису.

«Шарапова показала, что возвращается на свой уровень, она этому очень рада. Конечно, успехи придают уверенность в собственных силах», — добавил Хогстедт.

Ранее сообщалось, что Шарапова поднялась на 29-е место мирового рейтинга теннисисток WTA.