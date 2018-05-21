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Тренер Шараповой рассказал о главной цели теннисистки после возвращения на корт
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Тренер Шараповой рассказал о главной цели теннисистки после возвращения на корт 

RT на русском 21 мая 2018
Тренер российской теннисистки Марии Шараповой Томас Хогстедт рассказал, какую цель ставит собой спортсменка после возвращения на корт.
«Она — невероятный человек, с которым очень здорово работать. Мы очень хорошо ладим, мы работали вместе, когда она была первой и второй ракеткой мира. Я рад, что теперь мы снова сотрудничаем. Цель — выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Хогстедта Tennis World USA.
Специалист отметил, что целью является не только успешное выступление на «Ролан Гаррос», но и на Уимблдоне, а также открытом чемпионате США по теннису.
«Шарапова показала, что возвращается на свой уровень, она этому очень рада. Конечно, успехи придают уверенность в собственных силах», — добавил Хогстедт.
Ранее сообщалось, что Шарапова поднялась на 29-е место мирового рейтинга теннисисток WTA.
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