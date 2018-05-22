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Серену Уильямс дважды в неделю проверяют на допинг
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Серену Уильямс дважды в неделю проверяют на допинг 

Газета.Ru 22 мая 2018
Фото: РИА Новости
Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что ее дважды в неделю проверяю на допинг, сообщает "Советский спорт".
"И снова допинг-офицеры здесь. Второй раз за неделю. Горжусь тем, что помогаю делать спорт чище. Даже если они проверяют 454-ю ракетку мира. Дважды в неделю", — написала Уильямс в твиттере.
Американка американка пропустила более года из-за беременности и родов. После возвращения на корт она приняла участие в трех турнирах.
Ранее сообщалось, что Уильямс вместе со своим супругом Алексисом Оганяном приехала на церемонию бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
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