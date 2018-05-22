Серену Уильямс дважды в неделю проверяют на допинг

"И снова допинг-офицеры здесь. Второй раз за неделю. Горжусь тем, что помогаю делать спорт чище. Даже если они проверяют 454-ю ракетку мира. Дважды в неделю", — написала Уильямс в твиттере.

Американка американка пропустила более года из-за беременности и родов. После возвращения на корт она приняла участие в трех турнирах.