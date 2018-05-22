Калинская успешно стартовала в «Ролан Гаррос»

Калинская успешно стартовала в квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянка Анна Калинская не испытала проблем в стартовом матче квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции. В двух партиях Анна взяла верх над представительницей США Кейлой Дей — 6:2, 6:0.

Продолжительность противостояния составила 55 минут. Россиянка дважды подала навыле, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 ошибки на подаче и 1 брейк.