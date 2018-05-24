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Надаль сыграет с Долгополовым, Медведев — с Пуи на старте «Ролан Гаррос»
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Надаль сыграет с Долгополовым, Медведев — с Пуи на старте «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
В Париже состоялась жеребьёвка мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, который стартует в субботу, 26 мая. Лидер посева испанец Рафаэль Надаль (1) в первом круге сыграет с украинцем Александром Долгополовым. В одной четверти с ним оказался южноафриканец Кевин Андерсон (6), который в стартовом поединке встретится с итальянцем Паоло Лоренци.
Немец Александр Зверев (2) начнёт турнир матчем с литовцем Ричардасом Беранкисом. Хорват Марин Чилич (3) сыграет с австралийцем Джеймсом Даквортом, а первым оппонентом болгарина Григора Димитрова (4) станет серб Виктор Троицки.
Россиянин Михаил Южный за выход во второй круг поспорит с тунисцем Малеком Жазири. Даниил Медведев встретится с французом Люкой Пуи (15). Карен Хачанов скрестит ракетки с австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером, а Евгений донской сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Ознакомиться с основной сеткой полностью можно на «Чемпионате».
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