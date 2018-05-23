Ещё
Сизикова не смогла выйти в полуфинал турнира в Страсбурге в парном разряде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сизикова не смогла выйти в полуфинал турнира в Страсбурге в парном разряде 

Чемпионат.com 23 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Японии Макото Ниномия не смогли пробиться в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях проиграли Чжан Латише из Китайского Тайбэя и Луксике Кумкхум из Таиланда со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
За выход в финал соревнований Чжан Латиша и Кумкхум поспорят с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой, посеянными под третьим номером.
Чемпионат.com: последние новости
Сок и Кирьос стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде Стартовал международный детский турнир Кубок «Еврохима» — 2018 37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок6
ФИФА решила проверить всю сборную России8
Наконец-то Россия во всём призналась?80
Мутко может распрощаться со спортом навсегда15
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием182
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение