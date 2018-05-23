Сизикова не смогла выйти в полуфинал турнира в Страсбурге в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Японии Макото Ниномия не смогли пробиться в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях проиграли Чжан Латише из Китайского Тайбэя и Луксике Кумкхум из Таиланда со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.