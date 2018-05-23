Фомина и Гончова не вышли в полуфинал турнира в Нюрнберге 

Американка Николь Меличар в паре с чешкой Кветой Петре обыграли россиянку Алену Фомину и представительницу Словакии Михаэлу Гончову в четвертьфинале турнира в Нюрнберге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.
Следующими соперницами Меличар и Петре станут победительницы встречи Деми Схурс/Катарина Среботник — Шанталь Шкамлова/Барбора Штефкова.
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA Nurnberger Versicherungs Сup 2018
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Николь Меличар/Квета Пешке (США/Чехия, 1) — Алена ФОМИНА/Михаэла Гончова (Россия/Словакия) — 6:3, 6:2