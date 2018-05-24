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15-летняя Пэрри — самая юная участница 2-го круга квалификации в истории «РГ»
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15-летняя Пэрри — самая юная участница 2-го круга квалификации в истории «РГ» 

Чемпионат.com 24 мая 2018
15-летняя Дайэн Пэрри пробилась во второй круг квалификации «Ролан Гаррос». Француженка вошла в историю турнира: она стала первой теннисисткой, родившейся в 2002 году, кому удалось преодолеть первый этап квалификации.
Пэрри не входит в рейтинг WTA. Она получила «уайлд-кард» от организаторов и воспользовалась своей возможностью. В первом раунде квалификации Пэрри победила хорватку Яну Фетт со счётом 7:6, 1:6, 7:5. В следующем раунде она сыграет со словачкой Ребеккой Срамковой, занимающей 346-е место в рейтинге WTA.
Ранее аналогичное достижение на Открытом чемпионате Австралии по теннису установила 15-летняя украинка Марта Костюк.
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