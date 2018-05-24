Шарапова, Бушар, Федерер, Серена, Джокович, Курникова, Иванович в соцсетях

Пока Бушар приходит в себя после холодного душа, Курникова танцует с дочкой, Джокович хвалится именинным тортом, Шарапова бродит по Парижу.

Считанные дни остаются до старта « Ролан Гаррос ». Ведущие теннисисты уже в Париже и вовсю проводят на парижских кортах тренировки перед главным грунтовым соревнованием года. Кто-то играет там же в квалификационном турнире, а кто-то выступает на последних регулярных некрупных соревнованиях ATP (Женева и Лион) и WTA (Страсбург и Нюрнберг). Посмотрим, что нового в соцсетях у спортсменов.

Роджер Федерер не участвует в соревнованиях уже два месяца после того, как проиграл во втором круге «Мастерса» в Майами. Тем не менее, швейцарец на предыдущей неделе стал первой ракеткой мира из-за того, что Рафаэль Надаль не защитил прошлогодние очки за титул в Мадриде. С этого понедельника испанец снова подвинул Роджера с трона, когда выиграл титул в Риме.

Но самое интересное, что Федерер имеет неплохие шансы опять стать лидером рейтинга без игры, если на «Ролан Гаррос» Надаль сойдёт с дистанции на любой стадии турнира. А пока швейцарец готовится к возвращению в тур во время травяного сезона — ежемесячный журнал WSJ при респектабельной деловой газете The Wall Street Journal вышел с фотографией швейцарца на обложке и большим с интервью с ним внутри.

Кстати о Майами. Единственная в истории российского тенниса первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова опубликовала в своём «инстаграме» видео, как под популярную песню своего мужа Энрике Иглесиаса Move To Miami она танцует вместе с пятимесячной дочкой Люси. Ролик полон позитива и счастья.

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович продолжает прогулки по Чикаго вместе со своим мужем — немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером. Даже дождь этой паре не помеха, ведь от него можно спрятаться под зонты. Как говорится, в Чикаго идёт дождь, а у нас идёт «Ролан Гаррос».

Кстати, в Париже, где сейчас вовсю проходят матчи квалификационного турнира «Ролан Гаррос», тоже периодически льют дожди, влияя на расписание соревнований. Но пока об этом не стоит переживать Каролине Возняцки . Датчанка вступит борьбу только на следующей неделе. На этом турнире у теннисистки снова есть отличные шансы выйти на первое место рейтинг-листа WTA. Главное — получше настроиться на предстоящие противостояния. И занятия йогой — отличный способ обрести внутреннее спокойствие.

Некогда 4-я ракетка мира и полуфиналист «Ролан Гаррос» (2010) Томаш Бердых во время грунтовой серии-2018 не выиграл ни одного матча и уже откатился на 18-е место в рейтинг-листе ATP. Возможно, смена причёски — как символ перемен — это то, что нужно для успешного выступления в столице моды и стиля.

Для Новака Джоковича этот сезон тоже складывается тяжело. Однако на последнем «Мастерсе» в Риме ему удалось впервые в 2018-м добраться до полуфинала. Конечно, на нынешнем «Ролан Гаррос» серб не будет главным фаворитом, но шансы на повторение успеха-2016 у него есть. Ну а накануне ответственного старта настроение у Джоковича отличное. 22 мая он отметил 31-й День рождения и готов со всеми поделиться кусочком праздничного торта.

Практически в один день с Новаком (21 мая), только на 9 лет позже родился Карен Хачанов . Своё 22-летие он отметил в компании жены и друзей, среди которых был и Андрей Рублёв , который, к сожалению, из-за травмы спины пропускает почти всю грунтовую серию, включая и турнир в Париже. Ну а именинник Хачанов в прошлом году добрался до 4-го круга «Ролан Гаррос», что пока является личным рекордом на турнирах «Большого шлема». Теперь россиянину необходимо закрепить и развить тот успех.

Ещё один представитель поколения Next Gen 21-летний Борна Чорич был вынужден сняться по ходу первого сета стартового матча «Мастерса» в Риме с греком Стефаносом Циципасом. Но хорват считает, что всё плохое уже позади. Сейчас он уже в Париже в приподнятом настроении со своей любимой… нет, не девушкой, а сестрой Бруной.

Совсем не теннисный маникюр продемонстрировала на турнире в Нюрнберге Фанни Штолляр. Интересно, после матча она от чего больше расстраивается — от поражения или сломанного ногтя? Это, конечно, шутка, потому что на турнире в Германии, несмотря на затяжные дожди, 19-летняя венгерская теннисистка уже добилась своего пока главного успеха во взрослой карьере — впервые пробилась в четвертьфинал турнира WTA. При этом она начала соревнования с квалификации.

Там же, в Нюрнберге, сражалась с соперницами и непогодой чешская теннисистка Кристина Плишкова . Пока шли дожди, сестра-близнец бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой нашла время, чтобы посетить магазин игрушек.

Неплохую форму набрала к «Ролан Гаррос» двукратная чемпионка Мария Шарапова (2012, 2014). В Мадриде россиянка добралась до четвертьфинала, а в Риме — до полуфинала и в результате смогла попасть в посев на главный грунтовый турнир в году. Перед началом соревнований в столице Франции Мария пошла гулять по городу.

Похоже, для Шараповой это стало доброй традицией, ведь и в главных городах Испании и Италии она отправлялась на прогулку, а затем одержала немало красивых побед. Наверняка россиянка постарается, чтобы и на кортах «Ролан Гаррос» всё сложилось для неё удачно.

Рассчитывает на успех в Париже и француженка Кристина Младенович . В 2016-м она была чемпионкой «Ролан Гаррос» в паре, а в одиночном разряде в прошлом году впервые добралась до четвертьфинала. «Что будет в этом году?» — можно прочитать немой вопрос на лице Кристины, глядящей на данной фотографии из окна гостиницы на Эйфелеву башню.

А вот для Эжени Бушар «Ролан Гаррос» уже закончен. Она не попала по рейтингу в основную сетку турнира, а в первом круге квалификации из-за травмы снялась в начале второго сета с матча против Далилы Якупович (0:6, 1:2). Получается, что канадке не помог даже холодный душ, который ей в шутку устроили в академии Муратоглу, где она готовилась к турниру.