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Родина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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Родина вышла в третий квалификационный круг «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 24 мая 2018
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Евгения Родина вышла в третий круг квалификации Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Во встрече второго раунда 29-летняя россиянка одержала победу над представительницей Узбекистана Сабину Шарипову со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Теннисистки провели на корте два часа 19 минут.
За выход в основную сетку турнира Родина поспорит с итальянкой Франческой Скьявоне.
Ранее россиянка Мария Шарапова представила форму, в которой будет выступать на "Ролан Гаррос".
Теннис. "Ролан Гаррос — 2018". Квалификация. 2-й кругЕвгения Родина (Россия) — Сабина Шарипова (Узбекистан) — 3:6, 7:5, 6:0
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