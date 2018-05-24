Родина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Евгения Родина вышла в третий круг квалификации Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Во встрече второго раунда 29-летняя россиянка одержала победу над представительницей Узбекистана Сабину Шарипову со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Теннисистки провели на корте два часа 19 минут.
За выход в основную сетку турнира Родина поспорит с итальянкой Франческой Скьявоне.
Ранее россиянка Мария Шарапова представила форму, в которой будет выступать на "Ролан Гаррос".
Теннис. "Ролан Гаррос — 2018". Квалификация. 2-й кругЕвгения Родина (Россия) — Сабина Шарипова (Узбекистан) — 3:6, 7:5, 6:0