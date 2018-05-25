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Стала известна соперница Шараповой в первом круге «Ролан Гаррос»
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Стала известна соперница Шараповой в первом круге «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Россиянка Мария Шарапова проведет поединок с голландкой Ришел Хогенкамп в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом сообщает ТАСС.
За выход в финальный раунд квалификации турнира Хогенкамп боролась с японкой Михарой Иманиши, Унс Джабир из Туниса и канадкой Бьянкой Андрееску.
Шарапова уже встречалась с 26-летней голандской теннисисткой и обыгрывала ее в 2015 году.
На счету россиянке также две победы на "Ролан Гаррос": в 2012 году и 2014.
Ранее российская теннисистка Евгения Родина потерпела поражение от итальянки Франчески Скьявоне в финале квалификации Открытого чемпионата Франции.
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