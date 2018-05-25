Стала известна соперница Шараповой в первом круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова проведет поединок с голландкой Ришел Хогенкамп в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом сообщает ТАСС.

За выход в финальный раунд квалификации турнира Хогенкамп боролась с японкой Михарой Иманиши, Унс Джабир из Туниса и канадкой Бьянкой Андрееску

Шарапова уже встречалась с 26-летней голандской теннисисткой и обыгрывала ее в 2015 году.

На счету россиянке также две победы на " Ролан Гаррос ": в 2012 году и 2014.