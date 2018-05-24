Рублёв снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы спины 

Российский теннисист Андрей Рублёв пропустит Открытый чемпионат Франции, второй в сезоне турнир «Большого шлема», информирует пресс-служба соревнований.
20-летний уроженец Москвы снялся с турнира по причине травмы спины. Ранее спортсмен отказался от участия на турнирах в Барселоне, Мюнхене, Мадриде и Риме. Рублёв провёл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло — сначала он обыграл голландца Робина Хасе, а затем уступил австрийцу Доминику Тиму.
В прошлом году Рублёв завершил выступление в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» в первом круге, уступив в пяти сетах аргентинцу Диего Шварцману.