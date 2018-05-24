Ещё
Рублёв снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы спины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рублёв снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы спины 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Фото: https://twitter.com/usopen
Российский теннисист Андрей Рублёв пропустит Открытый чемпионат Франции, второй в сезоне турнир «Большого шлема», информирует пресс-служба соревнований.
20-летний уроженец Москвы снялся с турнира по причине травмы спины. Ранее спортсмен отказался от участия на турнирах в Барселоне, Мюнхене, Мадриде и Риме. Рублёв провёл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло — сначала он обыграл голландца Робина Хасе, а затем уступил австрийцу Доминику Тиму.
В прошлом году Рублёв завершил выступление в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» в первом круге, уступив в пяти сетах аргентинцу Диего Шварцману.
Чемпионат.com: последние новости
Сок и Кирьос стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде Стартовал международный детский турнир Кубок «Еврохима» — 2018 37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос»
Комментарии  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
ФИФА решила проверить всю сборную России7
Наконец-то Россия во всём призналась?80
Мутко может распрощаться со спортом навсегда14
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение