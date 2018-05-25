Аргентинский теннисист Кикер признан виновным в проведении договорных матчей 

ТАСС, 25 мая. Аргентинец Николас Кикер, занимающий 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), признан виновным в проведении договорных матчей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Tennis Integrity Unit (TIU), организацию, занимающуюся расследованиями коррупции в теннисе.
По данным TIU, Кикер пытался повлиять на исход матчей на турнирах серии ATP Challenger в Италии и Колумбии в 2015 году. Кроме того, ему вменяется отказ от сотрудничества со следствием.
25-летний аргентинец отстранен от участия в профессиональных турнирах. Решение о санкциях в его отношении будет вынесено позднее.