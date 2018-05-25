Иванка Трамп заступилась за Серену Уильямс

"Это смешно. Серена — лучшая спортсменка в истории и любящая молодая мама. Человека нельзя наказывать в профессиональном плане за то, что у него есть ребенок! WTA следует немедленно изменить это правило", — написала Трамп в твиттере.

Теннисистка пропустила более года из-за беременности и родов. После возвращения на корт она приняла участие в трех турнирах.

Сейчас Уильямс занимает 454-ю строчку в рейтинге WTA.

Ранее Уильямс заявила, что ее дважды в неделю проверяю на допинг.