Результаты жеребьевки Открытого чемпионата Франции по теннису 

Россиянка Мария Шарапова встретится с победителем квалификации в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Жеребьевка турнира прошла в Париже.
Россиянка Дарья Касаткина, которая посеяна на соревнованиях под 14-м номером, сыграет в первом раунде с эстонкой Кайей Канепи, Светлана Кузнецова — с третьим номером посева испанкой Гарбинье Мугурусой, Елена Веснина — с американкой Бернардей Пера, Наталья Вихлянцева — с австралийкой Эшли Барти (17), Екатерина Макарова — с китаянкой Чжэн Сайсай, Анастасия Павлюченкова — с Полоной Герцог из Словакии. Трехкратная победительница этого турнира американка Серена Уильямс, возобновившая карьеру в марте после рождения ребенка, встретится с чешкой Кристиной Плишковой. Действующая победительница "Ролан Гаррос" Елена Остапенко из Латвии в первом круге будет играть против австралийки Айлы Томлянович.
По результатам жеребьевки 31-летняя Шарапова может сыграть с Сереной Уильямс уже в четвертом круге. Россиянка не может обыграть американку на протяжении 18 матчей подряд. Последняя победа была одержана в 2004 году в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лос-Анджелесе.
Шарапова дважды в карьере побеждала на Открытом чемпионате Франции. В 2012 году она обыграла итальянку Сару Эррани, а в 2014-м победила румынку Симону Халеп. Еще один раз Шарапова проигрывала в решающем матче — на турнире 2013 года Серене Уильямс. Всего россиянки четыре раза побеждали на турнире серии Большого шлема во Франции, помимо Шараповой, чемпионский титул завоевывали Анастасия Мыскина (2004) и Светлана Кузнецова (2009).
В мужской части турнира сыграют четыре российских теннисиста, все они не попали в число сеяных. Михаил Южный в первом раунде встретится с Малеком Джазири из Туниса, а уже во втором круге россиянин в случае победы может сыграть с первым номером посева, десятикратным победителем этих соревнований испанцем Рафаэлем Надалем, который в первом круге встретится с украинцем Александром Долгополовым. Евгений Донской в первом раунде сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа, Даниил Медведев — против француза Люки Пуйя (15), Карен Хачанов — против австрийца Андреаса Хайдер-Маурера.
Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 мая по 10 июня на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд турнира составит €39,2 млн