Результаты жеребьевки Открытого чемпионата Франции по теннису

Россиянка Мария Шарапова встретится с победителем квалификации в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Жеребьевка турнира прошла в Париже.

По результатам жеребьевки 31-летняя Шарапова может сыграть с Сереной Уильямс уже в четвертом круге. Россиянка не может обыграть американку на протяжении 18 матчей подряд. Последняя победа была одержана в 2004 году в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лос-Анджелесе.

Шарапова дважды в карьере побеждала на Открытом чемпионате Франции. В 2012 году она обыграла итальянку Сару Эррани , а в 2014-м победила румынку Симону Халеп. Еще один раз Шарапова проигрывала в решающем матче — на турнире 2013 года Серене Уильямс. Всего россиянки четыре раза побеждали на турнире серии Большого шлема во Франции, помимо Шараповой, чемпионский титул завоевывали Анастасия Мыскина (2004) и Светлана Кузнецова (2009).

Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 мая по 10 июня на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд турнира составит €39,2 млн