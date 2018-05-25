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Надаль: «Победа на „Ролан Гаррос“ не потеряет значения без Федерера»
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Надаль: «Победа на „Ролан Гаррос“ не потеряет значения без Федерера» 

SPORT24.ru 25 мая 2018
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что победа на ”Ролан Гаррос” не потеряет значимости из-за отсутствия на турнире Роджера Федерера.
”Победа останется победой, выступает Роджер или нет. Также нельзя говорить, что победы Федерера или Джоковича, когда я был травмирован, не были хороши. Отсутствие Роджера — плохие новости для турнира, не для меня. Победа не потеряет значения”, — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.
Из первой десятки рейтинга ATP на «Ролан Гаррос»-2018 не будет только Федерера.
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