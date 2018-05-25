Надаль: «Победа на „Ролан Гаррос“ не потеряет значения без Федерера»

”Победа останется победой, выступает Роджер или нет. Также нельзя говорить, что победы Федерера или Джоковича, когда я был травмирован, не были хороши. Отсутствие Роджера — плохие новости для турнира, не для меня. Победа не потеряет значения”, — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

Из первой десятки рейтинга ATP на «Ролан Гаррос»-2018 не будет только Федерера.