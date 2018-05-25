В Люберцах определили победителей турнира по большому теннису

В пятницу в городском округе Люберцы прошел турнир по большому теннису на «Кубок Текстиль Профи 2018», судьи определили победителей, сообщил « РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий

Турнир по большому теннису «Кубок Текстиль Профи 2018» прошел в пятницу на базе теннисного центра «Подмосковье».

«Соревнования проходили в двух категориях: юниоры и юниорки до 19 лет, юноши и девушки до 15 лет. В категории «девушки до 15 лет» победу одержала Мария Смирнова из Жуковского. В категории «юноши до 15 лет» золотую медаль в упорной борьбе завоевал Данила Теребков из Мытищ. В категории «юниорки до 19 лет» первое место заняла Ева Гарцева из Москвы», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что данный турнир проходит на кортах Люберец уже 11-й год подряд. В соревнованиях приняли участие порядка 110 юных спортсменов из разных стран (Россия, Чехия, Латвия, Литва) и разных городов нашей страны (Москва, Люберцы, Екатеринбург, Тольятти, Махачкала).